Estas notas de escudo que continuavam em posse do público podem ainda ser trocadas por euros até ao dia útil anterior à respetiva data de prescrição.

De acordo com o “Relatório da Emissão Monetária de 2020″, do montante de 95,3 milhões de euros montante em notas de escudo ainda não prescritas na posse dos cidadãos, 35% correspondia a notas de 5.000 escudos chapa 3, com data de prescrição em 01 de março de 2022.

Ainda segundo a informação hoje divulgada, no ano passado o BdP trocou 24.217 notas de escudo de todas as denominações, no valor de 404 mil euros.

Face a 2019, trocaram-se menos 32% de notas em quantidade e menos 28% em valor.