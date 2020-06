O português Mário Centeno foi o terceiro presidente do Eurogrupo, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker (2005-2013) e do holandês Jeroen Dijsselbloem (2013-2018).

Eleito em 04 de dezembro de 2017 para a presidência do Eurogrupo, anunciou esta semana que deixa a pasta das Finanças no Governo, pelo que despedir-se-á do cargo em julho, tornando-se o primeiro presidente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro a cumprir apenas um mandato.

Questionado pela imprensa espanhola, na quinta-feira, sobre se gostaria de ver suceder-lhe uma mulher, designadamente a ministra espanhola Nadia Calviño, Centeno escusou-se a "especular sobre quaisquer nomes ou tipo de candidatos" e lembrou mesmo que nem sequer votará, pois na próxima reunião no início de julho - ainda sem data 'fechada' - já não será ministro em exercício.