Esta foi uma posição comum aos professores universitários Eduardo Paz Ferreira, Vítor Escária e Efigénio Rebelo, num debate sobre "os desafios dos próximos orçamentos" integrado no programa das Jornadas Parlamentares do PS, que terminam no domingo em Portimão.

Vítor Escária, ex-assessor do atual primeiro-ministro, e Eduardo Paz Ferreira, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, coincidiram na ideia de que o "défice zero" não é só por si uma virtude.

Eduardo Paz Ferreira invocou mesmo a "fixação salazarista" de contas públicas equilibradas, que teve como resultado, na sua perspetiva, "um país pobre com cidadãos muito pouco qualificados".