Sete das oito refinarias francesas estavam paradas esta terça-feira, segundo o sindicato CGT. "São refinarias Esso e Total", afirmou o secretário-geral da CGT Química, Emmanuel Lépine. Apenas uma refinaria, a Esso de Notre-Dame de Gravenchon, no norte do país, não estava parada.

A greve nas refinarias, que já foram bloqueadas no primeiro dia de mobilização nacional na última quinta-feira, pode continuar nos próximos dias, gerando temores de escassez de combustível.

"Vamos manter o contacto telefónico depois dos anúncios de Edouard Philippe [o primeiro-ministro de França] na quarta-feira para decidir" sobre a continuidade do movimento, disse Lépine.

A CGT, um dos principais sindicatos do país, desafiou os funcionários da empresa elétrica francesa, EDF, a ir às ruas na tarde desta terça-feira.

E é nas ruas que os sindicatos esperam fazer uma nova demonstração de força, depois de um dia de mobilização a 5 de dezembro que reuniu 800.000 manifestantes em todo o país, segundo o ministério do Interior (1,5 milhão segundo o sindicato SGC).

"Eu sei que a mobilização será forte, ainda mais forte do que as 800.000 da semana passada", disse na segunda-feira o secretário-geral do sindicato FO, Yves Veyrier.

"Esta terça-feira será a grande onda", acrescentou o líder do partido França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon.

A aposta: fazer com que o governo desista de implementar um "sistema universal" por pontos que substituiria os 42 atuais sistemas de reformas e criaria um sistema "mais justo", de acordo com o presidente Emmanuel Macron.

Aqueles que se opõem ao projeto, temem uma "precarização" para os aposentados.

Frédéric Sève, do CFDT, o único sindicato favorável a um sistema universal, "o essencial será disputado na quarta-feira" com os anúncios do primeiro-ministro Edouard Philippe.

O primeiro-ministro falará ao meio-dia e depois às 20h00 no canal TF1.

Uma reunião final está marcada para terça-feira à noite no palácio presidencial, onde Emmanuel Macron se reunirá os ministros envolvidos e os quadros da maioria.

Enquanto isso, está planeada uma reunião de vários sindicatos no final da manifestação de Paris, que começou hoje às 13h30 (hora local) e um novo dia de mobilização na quinta-feira "já está em reflexão", segundo os sindicatos CGT e FO.