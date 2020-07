O governo anunciou hoje que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros, não tendo sido necessário nacionalizar a transportadora. O Estado não quer mandar na empresa, mas já ficou decidido que o atual CEO, o brasileiro Antonoaldo Neves, sai no imediato.

“De forma a evitar o colapso da empresa, o governo optou por chegar a acordo por 55 milhões de euros”, referiu o ministro das Finanças, João Leão, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O Estado aumenta, assim, a participação na TAP dos atuais 50% para 72,5%, ficando o restante nas mãos dos privados (Humberto Pedrosa, do grupo Barraqueiro, com 22,5%) e dos trabalhadores (5%). A concessão de um apoio do Estado à TAP tem estado em discussão desde que a atividade da companhia aérea ficou paralisada, por causa da pandemia, tendo sido acordado uma injeção de até 1.200 milhões de euros.

Na conferência de imprensa desta noite, João Leão começou por destacar o papel da TAP na economia portuguesa, lembrando o acordo com a União Europeia para um empréstimo à companhia aérea. Mas as condições não foram aceites pelos representantes dos acionistas privados, desbloqueando o auxílio de 1.200 milhões à TAP.

Pedro Nuno Santos lembrou que esta não era a proposta original do Estado, mas não foi possível chegar a acordo com os acionistas privados para a injeção na transportadora. "Aquilo que quisemos desde o início era que os acionistas privados participassem no esforço de capitalização" da empresa: convertendo os créditos em capital. A isto juntava-se também o reforço do poder do Estado na companhia.

Estas condições não foram aceites, tendo o governo apresentado uma nova proposta aos acionistas privados. A segunda proposta foi também rejeitada, tendo sido necessário pagar 55 milhões para comprar direitos à Atlantic Gateway.

"É um cenário desafiante, mas que obviamente o país e a TAP superará", disse Pedro Nuno Santos, não esquecendo as dúvidas dos portugueses sobre a necessidade de injetar tanto dinheiro na empresa. O ministro reafirmou que a companhia aérea é um dos maiores exportadores e que a sua insolvência seria danosa para a economia nacional. "Teria um impacto profundo e direto não só na economia, mas na vida dos portugueses", explicou.

Estado vai contratar empresa para escolher CEO no mercado internacional

Nuno Santos diz que o governo vai subcontratar uma empresa para selecionar uma nova equipa para gerir a TAP. “Faremos um processo de seleção contratando uma empresa que tem no quadro da sua atividade procurar no mercado internacional uma equipa qualificada para gerir a TAP”, precisou o ministro. “A TAP precisa de uma gestão qualificada e a TAP terá uma gestão qualificada”, referiu ainda.

Questionado sobre que TAP o governo quer, o ministro das Infraestruturas disse que "o Estado não vai gerir a TAP", indo procurar a melhor equipa no mercado internacional. "A TAP passará a ser uma empresa pública, controlada pelo Estado. O atual CEO [Antonoaldo Neves] deixará de exercer as suas funções", sendo, rapidamente, indicado um novo líder para a companhia, até à chegada da equipa definitiva.

Não adiantando para já a solução transitória para a liderança da companhia, Pedro Nuno Santos admite que a nova equipa não chegue "nas próximas semanas", mas garante que o atual CEO sai já. Antonoaldo foi escolhido pelo principal acionista que fica de fora: David Neelman. Mas se o CEO sai com o acionista, o gverno não quis, para já, anunciar quem vai ser o presidente da TAP enquanto não chega esse líder escolhido pela empresa externa.

Pedro Nuno Santos teme que sem a TAP Lisboa perderia uma "hub", uma plataforma para os voos que passam pela capital nas ligações entre a Europa e a América. Não assumindo "qualquer tipo de inevitabilidades", o ministro não afasta que o plano de reestruturação não possa incluir alterações nas rotas, frota e mesmo trabalhadores da empresa.

Esta tarde tinha já sido anunciada uma resolução que reconhece o interesse público subjacente à operação de auxílio à TAP no valor de até 1.200 milhões de euros, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

“Na sequência de requerimento de providência cautelar apresentado no Supremo Tribunal Administrativo pela Associação Comercial do Porto – Câmara de Comércio e Indústria do Porto, pedindo a inibição de o Estado Português conceder ajuda financeira à TAP, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução fundamentada que reconhece o excecional interesse público subjacente à operação de auxílio à empresa”, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, numa conferência de imprensa, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

“A resolução reconhece que existe grave prejuízo para o interesse público na inibição do ato administrativo que conceda ou autorize que se conceda ajuda financeira ao Grupo TAP ou à TAP, com as consequentes repercussões, de natureza económica e social, para o país”, acrescentou.

A ministra adiantou ainda que havia já um acordo de princípio entre o Estado e os acionistas da TAP.