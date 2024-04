O "Big Ideas" é uma iniciativa do The Next Big Idea, que consiste num conjunto de eventos online onde se conversa sobre os principais temas que fazem parte da construção de uma empresa. No primeiro evento falou-se de investimento, no segundo de gestão (pode ver ou recordar as sessões aqui e aqui).

No terceiro, marcado para o dia 15 de maio, vamos olhar para a internacionalização de uma empresa, em particular para a entrada no mercado brasileiro, em muitos casos um destino óbvio para qualquer empresa portuguesa. Um mercado com mais de 300 milhões de pessoas, mas que apresenta características bem diferentes do português.

Para perceber quais, Miguel Magalhães (The Next Big Idea) vai estar à conversa com Fernanda Zago, CEO da fintech brasileira WePayments, e com Ivan da Silva Braz, CEO da sportstech portuguesa Splink, cuja a entrada no mercado brasileiro faz precisamente parte dos planos de expansão do empresa.

O evento é gratuito e vai decorrer em formato online via Zoom. Para participar basta fazer a inscrição através deste link.

Agenda | 15 de maio, 18h30 via Zoom