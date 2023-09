O preço final do leite foi "inferior aos custos de produção” em 2022. Resumindo, houve uma prática de dumping no ano passado, de acordo com uma notícia deste sábado do jornal Público, que teve acesso a um estudo do Observatório de Preços, realizado nos meses de Abril e Maio, onde é confirmado o dumping no setor do leite, onde o preço final de venda do leite foi “inferior aos custos de produção”.

“Foram registadas grandes diferenças nos custos alimentares entre explorações com produção própria de alimentação e as explorações que compram a alimentação fora da exploração”. Neste caso, a aquisição de stock de matérias-primas, com “receio de aumentos ainda mais expressivos” devido à conjuntura internacional, fez com que os custos de alimentação não tivessem tido “capacidade de se ajustarem rapidamente aos preços de mercado”, lê-se no artigo.

O Observatório registou duas campanhas “particularmente distintas entre si”, que corresponderam a “períodos com enormes variabilidades, sobretudo dos custos com factores de produção e de preços de mercado e de transacção entre os diferentes elos da cadeia de valor”, a que não foram alheias as perturbações nos mercados mundiais causadas pelo eclodir da guerra na Ucrânia, em Fevereiro de 2022.

De acordo com o relatório mencionado, nos anos de 2021 e 2022, registou-se uma "alteração substancial dos preços pagos à produção”, sendo também referido que “as margens são muito baixas em todos os elos da cadeia” do leite, “reflectindo o facto de se tratar de um produto pouco diferenciado e muito exposto ao mercado mundial”.