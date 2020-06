Esta é um das conclusões do estudo, promovido pelo Movimento de Defesa do Centro Histórico (MDCH) de Évora, que se debruçou sobre "a receita de IMI associada aos prédios isentos do imposto" por estarem "em conjuntos e sítios classificados".

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz MDCH de Évora, João Andrade Santos, indicou que os autores do trabalho estimaram que, nos "29 municípios onde existe isenção", a receita de IMI para o Estado atinge os "5,6 milhões de euros por ano".

"O valor real ainda está abaixo, mas estabelecemos nos 5,6 milhões de euros o montante que corresponde à cobrança do IMI" nas áreas classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), onde "existe, desde 2002, a isenção" do pagamento, afirmou.

Em 2009, as Finanças passaram a considerar que só os prédios classificados individualmente é que estavam isentos de IMI, independentemente de estarem em zona classificada, mas, no ano passado, os proprietários voltaram a ter a isenção reconhecida, devido a uma circular do Governo.