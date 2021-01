A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, caiu hoje 0,006 pontos para -0,530%, depois do novo mínimo alcançado na segunda-feira de -0,532%.

Em 23 de abril, a Euribor a seis meses atingiu os -0,114%, atual máximo desde pelo menos janeiro de 2015.

A 12 meses, a taxa Euribor baixou 0,006 pontos para os -0,509%, atingindo o valor mais baixo de sempre.

A Euribor a 12 meses subiu para o máximo desde, pelo menos, janeiro de 2015, de -0,053%, em 22 de abril de 2020.

A Euribor a três meses, por sua vez, desceu também 0,004 pontos para -0,556%, atingindo igualmente um novo mínimo histórico.

Em 23 de abril, a Euribor a três meses subiu para -0,161%, um máximo desde pelo menos janeiro de 2015.

A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada com as subidas ou descidas das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE).

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses entraram em terreno negativo em 2015, em 21 de abril, 06 de novembro e 05 de fevereiro, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.