Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0822 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0844 dólares.

No entanto, o euro avançou relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0827 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,0819 e 1,859 dólares.

A Alemanha aprovou hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de três mil milhões de euros, poucos dias antes das negociações mediadas pelos EUA para uma trégua na guerra entre Moscovo e Kiev.

O comité orçamental do Bundestag, a câmara baixa do parlamento, autorizou a atribuição destes fundos, que estavam suspensos há meses, devido à relutância do chanceler cessante, Olaf Scholz, relativamente à situação orçamental do país.

Mas a adoção final pelo parlamento alemão da reforma do “travão da dívida”, que flexibiliza as regras orçamentais para as despesas de Defesa, deu ao Governo uma nova margem de manobra.

A medida, impulsionada pelo futuro chanceler Friedrich Merz, foi votada a um ritmo acelerado devido à aproximação entre Moscovo e Washington.

Esta semana, os presidentes dos EUA e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, acordaram uma trégua limitada apenas aos ataques às infraestruturas energéticas.

Mas a Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente de continuarem os ataques contra estes locais, devendo as negociações sobre esta questão, mediadas pelos Estados Unidos, deverão ser retomadas na segunda-feira, na Arábia Saudita.