João Leão foi apoiado por 328 votos a favor, recebendo 67 contra e 198 abstenções, enquanto o candidato sueco ao TCE Hans Lindblad recebeu 498 votos a favor, 15 contra e 74 abstenções.

O ex-ministro das Finanças foi o escolhido pelo Governo para ocupar o lugar destinado a Portugal para o lugar que estava vago desde 2021 após a morte de João Figueiredo.

Foram três os candidatos propostos pelo Governo para a nomeação do TCE, além de João Leão, foram indicados a ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Margarida Matos Rosa, e o professor de Direito, José Renato Gonçalves.

João Leão foi ministro das Finanças no governo de António Costa entre junho de 2020 e março de 2022, depois de ter exercido funções como secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2020.

Doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology, João Leão é professor de Economia e Finanças Públicas e vice-reitor no Instituto Universitário de Lisboa desde 2022.

Os dois candidatos foram questionados e validados pela Comissão do Controlo Orçamental, no passado dia 29 de novembro.

A decisão final será tomada pelos Estados-membros da UE no Conselho.