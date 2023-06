“Na sequência da decisão do BCE de subir a taxa de juro de referência para os 4%, após oito aumentos consecutivos, antecipando-se novo aumento em julho, os deputados do PCP no PE tomaram a iniciativa de promover uma carta subscrita por vários deputados de diversos Estados-membros e grupos políticos, dirigida ao Conselho Europeu, à Comissão Europeia e ao BCE onde denunciam os impactos das decisões do BCE”, divulga, em comunicado, a delegação comunista.

Os eurodeputados defendem, entre outras medidas, a interrupção e reversão do aumento das taxas de juros e “garantir que o impacto dos aumentos já decididos seja suportado principalmente pelos lucros crescentes do setor bancário e não pelas famílias”.

Na terça-feira, no Fórum do Banco Central, em Sintra (Lisboa), a presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou que a inflação na zona euro é demasiado elevada e continuará a sê-lo durante demasiado tempo, sendo que o compromisso do banco central em atingir a meta de inflação de 2% se mantém.