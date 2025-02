O governador do Banco de Portugal (BdP) disse hoje que a Europa tem de "sair do lugar do passageiro e tomar o volante", uma posição "de mais força", numa altura em que está confrontada com as políticas de Donald Trump.

Em entrevista à americana CNBC, Mário Centeno reafirmou que as tarifas que o novo Presidente americano quer aplicar — em países como o México, Canadá e China, mas que podem chegar à União Europeia — não são “boa notícia para ninguém”. “As tarifas definidas desta forma representam um choque negativo no fornecimento”, indicou, apontando, como consequência, “o aumento de preços”. “Isto não são boas notícias para ninguém”, assegurou, indicando que a decisão sobre uma possível retaliação dos países visados é para “ser tomada”, mas recusando pronunciar-se mais sobre a matéria. Para Centeno, a Europa deveria tomar uma posição “de mais força” nos próximos meses. “É verdade que estamos habituados a estar sentados no lugar do passageiro e acho que temos de tomar o volante”, realçou, salientando que a Europa tem os meios para o fazer. Ainda assim, o governador disse estar preocupado com o crescimento económico na Europa, apontando que a região tem desafios que não existem em outros lugares. O Presidente dos EUA prometeu hoje à homóloga mexicana suspender por um mês a entrada em vigor das tarifas sobre o México, depois de Claudia Sheinbaum anunciar uma mobilização do Exército na fronteira comum. Donald Trump assinou no sábado a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China.