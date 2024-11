As exportações de bens da área do euro para o resto do mundo avançaram, em setembro, 0,6% para os 237,8 mil ME e as importações de países terceiros recuaram outros 0,6%, para os 225,3 mil ME, face ao mesmo mês de 2023.

No que respeita à União Europeia (UE), o saldo positivo da balança comercial de bens subiu para os 9,6 mil ME, face ao de 7,3 mil ME de setembro de 2023.

As vendas de produtos da UE em países terceiros tiveram uma subida homóloga de 0,8%, para os 212,6 mil ME, e as importações abrandaram 0,3%, para os 203,1 mil ME.