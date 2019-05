A economia brasileira entrou em recessão entre 2015 e 2016, período em que o Produto Interno Bruto (PIB) do país contraiu sete pontos percentuais e, desde 2017, mantém taxas de crescimento em torno de 1%, insuficientes para consolidar uma recuperação.

Para este ano, analistas de instituições financeiras privadas consultadas pelo Banco Central do país calculam que o crescimento será de, no máximo, 1,7%, quando em janeiro se projetava 2,5%.

Os mesmos analistas calculam que a economia brasileira poderá expandir-se mais fortemente em 2020 e crescer em torno dos 2,5% se o Congresso aprovar mudanças profundas no sistema de pagamento de pensões.

Um projeto com as mudanças sugeridas pelo Governo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para o sistema de pensões está em análise na Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar) e poderá ser aprovada no segundo semestre deste ano.