Numa tribuna pública, em frente à Câmara de Lisboa, pouco mais de três dezenas de dirigentes sindicais da Fectrans acusaram a Carris de lhes ter enviado para assinar uma versão do acordo de empresa com uma cláusula que não foi acordada na concertação social e exigem assinar a versão anterior do acordo.

"Estamos perante um processo negocial em que é manifestada a má-fé pela empresa, neste caso a Carris. Numa empresa pública não é admissível que isto aconteça e o Governo tem de ter uma intervenção imediata”, disse o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

O dirigente intersindical realçou que existia uma negociação "feita com a Fectrans na mesa com todos os sindicatos".

"Supostamente estava acertado um texto que foi enviado e que merecia, no essencial, o consenso e posteriormente esse texto foi substituído por um outro texto com uma cláusula que não foi acordada, à margem completamente daquelas negociações, para procurar impor e fazer da negociação um negócio para sustentar alguns sindicatos relativamente a posições que defendiam", explicou.

Arménio Carlos considerou que a Câmara Municipal de Lisboa tem responsabilidades, porque é o único acionista da Carris, e tem de intervir.

"A administração não pode ficar refém dos sindicatos da UGT e muito menos pode ser admissível que neste momento estejamos a ver numa empresa pública um complô político-partidário e sindical de alguns para procurar discriminar trabalhadores", considerou.