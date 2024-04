O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o excedente orçamental deste ano se situe em 0,2% do PIB e o peso da dívida pública portuguesa em 94,7%, de acordo com as previsões económicas hoje divulgadas.

No relatório “Monitor Orçamental”, o FMI parte de um excedente orçamental de 1% em Portugal em 2023 (segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística alcançou 1,2% do PIB), apontando para um excedente orçamental de 0,2% em 2024. No Programa de Estabilidade 2024-2028, remetido esta semana pelo Governo ao parlamento, o Ministério das Finanças estima (sem novas medidas de política) um excedente de 0,3%. O FMI aponta ainda para um rácio da dívida pública de 94,7% este ano, de 90,8% em 2025, caindo para 80,1% em 2028. O FMI reviu em alta o crescimento económico de Portugal para 1,7% este ano, mostrando-se ligeiramente mais otimista do que o Governo (1,5%), e cortou a taxa de inflação para 2,2%, segundo as previsões económicas divulgadas na terça-feira. A instituição está, contudo, ligeiramente menos otimista sobre o crescimento económico da zona euro e prevê um aumento do PIB de 0,8% este ano e de 1,5% em 2025.