Agora, a empresa está a dispensar funcionários e as cidades norte-americanas "penduradas" estão a estudar o que fazer com o material abandonado pela empresa nas suas ruas.

Esta Bolt que, reitere-se, não deve ser confunda com a empresa europeia que opera também em Portugal, parecia estar em franco crescimento há 18 meses, tendo adquirido em janeiro de 2021 bens da Last Mile Holding, detentora das empresas de micromobilidade Gotcha e OjO Electric. A Bolt Mobility lançou-se ainda em 48 novos mercados, sobretudo em pequenas cidades.

Segundo uma notícia do TechCrunch , a partida da empresa foi, em alguns casos, "abrupta", deixando às cidades a missão de lidar com "equipamento abandonado, chamadas e e-mails por atender, e muitas perguntas".

Mas uma coisa é a Bolt que opera em solo nacional e em vários outros pontos do mundo, conhecida pela cor verde, e aquela que foi fundada por Usain Bolt, em tempos o homem mais rápido do mundo, com base em Miami e que deixou subitamente de servir as cidades de Portland, Oregon, Burlington, South Burlington, Winooski (no Vermont), Richmond, California (Virginia) e St. Augustine (Florida).

