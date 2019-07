Segundo um comunicado da revista Forbes Portugal, uma das novidades da lista dos portugueses mais ricos resulta do facto de o fundador da Farfetch, José Neves, ter subido para a quarta posição com uma fortuna avaliada em 1010 milhões de euros.

O comunicado apenas refere que, na edição de 2018, José Neves figurava no Top 10, sendo um dos 18 milionários que construíram fortuna a partir do zero.

Outra entrada é a do empresário e dono da Douro Azul, Mário Ferreira, que vendeu 40% da Mystic Invest Holding, o que lhe permitiu figurar no Top 20 do ranking com uma fortuna de 354 milhões de euros.

No Top 10 divulgado pela Forbes, o segundo lugar é ocupado por Alexandre Soares dos Santos, cujos ativos são o grupo Jerónimo Martins e a rede de clínicas Walk’in Clinics. A família Soares dos Santos é a segunda mais rica de Portugal com 3.554 milhões de euros.