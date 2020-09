"A informação apresentada pela entidade independente [Deloitte] que realizou a auditoria especial evidencia, designadamente, que o Novo Banco tem vindo a operar num quadro fortemente marcado pelo vasto legado de ativos não produtivos, gerado ainda na esfera do Banco Espírito Santo, com o consequente registo de imparidades e provisões, mas que tem também robustecido os seus procedimentos internos", lê-se no comunicado divulgado pelo Fundo de Resolução.

Já sobre o seu papel no mecanismo de capitalização contingente, diz o Fundo de Resolução que "os resultados da auditoria traduzem a adequação dos princípios e critérios" por si adotados, mas que irá usar os resultados da auditoria na sua "reflexão permanente".

O Fundo de Resolução destaca a necessidade de "preservação da estabilidade do Novo Banco", considerando importante para si enquanto acionista do Novo Banco (25% do capital social), assim como para todos os credores do banco, "em especial o Estado e as instituições bancárias".

Ao mesmo tempo que foi divulgado o comunicado do Fundo de Resolução, foi divulgado também um comunicado do Banco de Portugal, em que este considera que a auditoria confirma a importância das injeções de capital do Fundo de Resolução na viabilidade do Novo Banco e indicou que está a analisar as "insuficiências" detetadas na gestão do BES.