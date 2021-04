“Graças ao apoio do FEI no âmbito do Piloto-Garantia de Competências e Educação, a CGD irá desenvolver dois produtos de empréstimo destinados a aumentar a sua capacidade de concessão de empréstimos tanto a empresas portuguesas que investem na melhoria das competências dos seus trabalhadores como a organizações que oferecem serviços de educação e formação”, informou a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em comunicado.

Neste contexto, o FEI irá assumir 80% do risco de financiamento da dívida concedido pela CGD a empresas e organizações portuguesas, do setor da educação.

“Investir na melhoria das competências e nos serviços de formação significa investir no nosso futuro, contribuindo para o crescimento económico, a competitividade, a inovação e o emprego. Estes são elementos indispensáveis para assegurar uma recuperação inclusiva da pandemia da covid-19”, afirmou o diretor executivo do FEI, Alain Godard.

O Piloto-Garantia de Competências e Educação (Piloto C&E) é uma iniciativa de financiamento da dívida destinada a estimular investimentos na educação, na formação e nas competências, explicou a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em comunicado.

O FEI executa o Piloto C&E em nome da Comissão Europeia e, assim, a iniciativa beneficia do apoio orçamental da União Europeia ao abrigo do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), o principal pilar do Plano de Investimento para a Europa.