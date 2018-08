De acordo com o documento, a subsidiária do fundo norte-americano adquire os direitos dos contratos de arrendamento que os proprietários de imóveis detêm com as operadoras de telecomunicações, “oferecendo-lhes capital a pronto pagamento em troca do aluguer que iriam receber mensalmente”, proporcionando-lhes também uma “alternativa” para capitalizar o aluguer associado a essas infraestruturas.

“O fundo pretende expandir os seus investimentos com o objetivo de acompanhar o crescimento global do grupo, através de um investimento de 11 milhões de euros nos próximos três anos na aquisição e gestão de contratos de arrendamento de torres e antenas de telemóveis em Portugal”, disse, em comunicado a APW Portugal.

Entre os contratos analisados, “apenas alguns” são selecionados e, mais tarde, qualificados para investimento.

“A empresa analisa cada contrato individualmente com o intuito de avaliar os termos jurídicos e económicos estabelecidos, bem como as variáveis de risco inerentes a este tipo de contrato. A proposta de investimento formalizada pela APW Portugal tem em consideração vários fatores, como o valor do aluguer recebido atualmente, o risco de insolvência da operadora que paga o aluguer, a localização do imóvel, a procura por cobertura na região, as tecnologias dos equipamentos instalados, além das diversas cláusulas e direitos presentes em cada contrato”, explicou.

Concluído o investimento, o proprietário recebe um pagamento a pronto e a APW Portugal “passa a assumir o direito de receber os alugueres”, tornando-se “responsável” pela gestão e relacionamento com as operadoras.

“Ao funcionar como intermediário entre os proprietários e as operadoras de telecomunicações, a APW Portugal permite aos proprietários mitigar os riscos inerentes ao seu contrato, que passam a ter maior controlo e segurança sobre esse ativo, e proporciona-lhes uma liquidez que lhes permite investir em opções mais seguras e rentáveis ou até mesmo aplicar os recursos de acordo com as suas necessidades”, indicou.