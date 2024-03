A atualização de preços com revisão dos valores em baixa foi comunicada pela empresa a 26 de março pela empresa e entra em vigor esta segunda-feira, 1 de abril.

No final de dezembro de 2023, invocando a subida dos valores das tarifas de acesso às redes para 2024, a Galp tinha decidido aumentar os valores cobrados aos clientes e, agora, três meses depois, faz uma revisão em baixa dos os preços na luz e no gás, com reduções médias de 28% e 19%, respetivamente, na fatura mensal para o consumidor final, segundo informação da empresa.

Segundo o Jornal de Negócios, nos novos tarifários, por exemplo, "para um casal sem filhos com uma potência contratada de 3,45 kVA, esta descida poderá representar uma redução média de 9 euros na fatura mensal", de um valor atual de 32,9 euros para 23,6 euros. Na mesma exemplificação, a fatura média mensal de eletricidade de um casal com dois filhos e uma potência contratada de 6,9 kVA poderá passar de 56 euros para 40,7 euros, ou seja, uma redução média de 15 euros.

No gás natural, para um casal sem filhos, no 1º escalão de consumo, a descida poderá representar uma redução média de 3 euros na fatura mensal, de 17 para 14 euros.