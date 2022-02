As botijas de gás butano e de gás propano aumentou 17% desde que o preço deixou de ser regulado há nove meses, avança esta quarta-feira o 'Jornal de Notícias'.

Durante a pandemia, o preço do GPL (gás de petróleo liquefeito) foi regulado em Portugal durante dois períodos - de 20 a 30 de abril de 2020 e, no ano passado, de 18 de janeiro a 30 de abril.

Entre o final do último período e 31 de janeiro deste ano, o preço das botijas subiu mais de 4 euros.

No final do mês passado, a botija de gás butano de 13 kg custava 29,22 euros e a de gás propano, de 11 kg, estava à venda por 29,23 euros, segundo dados do Balcão Único da Energia recolhidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para o JN.

De acordo com a publicação, Portugal tem mais de 2,1 milhões de pessoas que dependem de gás de botija.