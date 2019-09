O máximo responsável da Google calcula que os novos investimentos em Hamina gerarão cerca de 4.300 postos de trabalho anuais na Finlândia nos próximos dois anos.

Pichai sublinhou que a empresa adquirirá 255 megawatts de energia eólica produzida localmente, permitindo que o gigante norte-americano cubra a totalidade do seu consumo elétrico no país nórdico com energias renováveis.

“Estes investimentos mostram que a Finlândia é um bom lugar para investir, graças aos nossos pontos fortes: estabilidade, segurança, alta capacitação e uma administração eficiente e com bom funcionamento”, afirmou satisfeito o primeiro-ministro finlandês.

O CEO (Chief Executive Officer) da Google sublinhou o compromisso da empresa com a sustentabilidade e assegurou que o gigante tecnológico conseguiu em 2017 cobrir a 100% do seu consumo elétrico global com energias renováveis.

Como parte deste compromisso, a Google anunciou na quinta-feira a maior aquisição de energia renovável da história por uma empresa, ao aumentar 40% o investimento em energia eólica e solar com contratos nos Estados Unidos, Chile e Europa.