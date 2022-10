A Alemanha, mergulhada numa grave crise energética, vai ter uma recessão de 0,4% e uma inflação de 7% em 2023, de acordo com as previsões do Governo divulgadas hoje.

“Vivemos atualmente uma crise energética difícil, que se transforma cada vez mais em crise económica”, afirmou o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, em conferência de imprensa. Para 2022, o crescimento foi revisto em baixa para 1,4% e a inflação revista em alta para 8%, contra, respetivamente, 2,2% e 6,1% antecipados nas últimas previsões em abril. Esta previsão em baixa surge em linha com o divulgado na terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que também anteviu que a maior economia europeia entre em recessão em 2023, tal como Itália. “Sem o efeito do bloqueio nos preços do gás, a inflação seria significativamente mais elevada em 2023”, afirmou o Ministério da Economia em comunicado. No fim de setembro, o Governo alemão anunciou um plano de 200 mil milhões de euros para subvencionar até 2024 os preços da energia consumida pelas famílias e empresas, o que vai travar a inflação no próximo ano. Antes de ser anunciado este plano, as previsões dos principais institutos económicos apontavam para uma inflação de 8,8% em 2023. A economia alemã tem sido particularmente afetada pelas perturbações no fornecimento de gás russo à Alemanha. Antes da guerra na Ucrânia, 55% do fornecimento de gás à Alemanha vinha da Rússia. Agora, Berlim tem de se abastecer a preços mais elevados. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram