“Esta semana autorizámos a abertura de um processo de recrutamento externo para 200 trabalhadores para a Autoridade Tributária (AT)”, anunciou o secretário de Estado na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), que decorre hoje no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Segundo o governante, pretende-se a contratação de “profissionais altamente qualificados para os Serviços Centrais, que visa reforçar essencialmente as áreas de informática, da Unidade de Grandes Contribuintes, do combate à fraude, da troca de informações internacionais e de controlo do comércio internacional na área aduaneira”.

“Trata-se do primeiro recrutamento externo para a Autoridade Tributária na última década e deve significar o retomar de um recrutamento regular de quadros altamente especializados para a AT e que importa salvaguardar”, vincou António Mendonça Mendes.

O secretário de Estado afirmou ainda que o Governo continuará a “apostar nos novos canais de comunicação com a AT, privilegiando o atendimento telefónico e o atendimento via ‘e-balcão’ e Portal das Finanças que disponibiliza centenas de serviços eletrónicos”.

“Mas, como é evidente, não abdicamos na presença no terreno, através dos serviços locais de Finanças, para os quais vamos continuar a apostar no atendimento por marcação prévia, condição essencial para termos um atendimento mais eficaz preparado e qualificado”, acrescentou.