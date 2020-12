Na conferência de imprensa com lugar no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, Pedro Nuno Santos explicou que o Governo utilizou os modelos da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) para analisar os cenários de recuperarão durante a pandemia.

"Construímos o nosso modelo a partir do da IATA, mas partimos de um cenário ligeiramente mais conservador. Fizemos conscientemente esta opção para ter segurança no que estamos a fazer e diminuir o risco de surpresas no futuro", destacou.

"Vivemos hoje uma crise pandémica e económica profunda. O setor da aviação é de todos o mais atingido, em todo o mundo. As quebras de faturação são astronómicas, prevê-se que a TAP transporte, em 2020, 28% dos passageiros transportados em 2019. Quebras superiores a 70% do volume de negócios da TAP".

De acordo com o ministro, o Governo prevê ter perdas acumuladas de receitas até 2025 de 6,7 mil milhões de euros.

"Inevitavelmente, um ajustamento desta dimensão, exige que a TAP faça também um ajustamento da sua dimensão para que o peso do apoio público seja menor. E para que possamos ter uma companhia mais ajustada à realidade que vai enfrentar", afirmou.

Mas "independentemente da crise Covid", a "TAP estava num trajeto que reduzia a sua competitividade em relação aos seus concorrentes", fez questão de sublinhar Pedro Nuno Santos.

Durante a conferência de imprensa, o ministro salientou por várias vezes que a TAP tem características que a tornam "menos competitiva" em relação aos concorrentes. A começar pela sua estrutura:

"mais 19% de pilotos por aeronave do que praticamente todos os nossos concorrentes";

"mais 28% de tripulantes por aeronave do que a maior parte dos nossos concorrentes";

"os nossos pilotos ganham mais do que alguns dos nossos concorrentes, por exemplo, os da Ibéria".

No entanto, esclareceu: "A responsabilidade da situação da TAP não é dos seus trabalhadores, mas, obviamente, que os custos laborais que a empresa enfrenta são um peso na TAP. Tornam difícil a sua recuperação e a sua capacidade de competição com os concorrentes no resto da Europa".

O plano

Os esclarecimentos

Na primeira parte da sua intervenção, o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, aproveitou a ocasião para esclarecer alguns "mal-entendidos" em resposta a notícias e artigos de opinião que disse serem "errados". O ministro garantiu que, se não existisse a primeira injecção de capital do Estado a companhia de bandeira teria falido.

"A crise pandémica acentuou a degradação das contas, colocou a TAP em risco de sobrevivência (...) Nós não poupamos o privado de injectar dinheiro na TAP. O privado não tinha dinheiro nem vontade de injectar na TAP. Se o Estado não fizesse o que fez, a TAP falia", esclareceu.

David Neeleman “tinha direito a prestações acessórias de 224 milhões de euros” ou seja, “no momento em que o Estado se tornasse maioritário, o privado ia pedir 224 milhões de euros”, disse num outro ponto.

“O Estado não ia aceitar, ia disputar”, indicou, salientando que a solução mais aceitável foi pagar 55 milhões de euros ao acionista. Ou seja, acrescentou, "David Neeleman aceitou perder 169 milhões de euros".

O Governo entregou na quinta-feira o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia.