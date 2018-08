"Vimos de 70 anos em que raramente a Argentina teve equilíbrio orçamental. Precisamos erradicar definitivamente o défice fiscal", disse o ministro de Finanças e Finanças, Nicolás Dujovne, numa declaração aos jornalistas na Casa Rosada, sede do Governo, em Buenos Aires.

No mesmo dia, a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, reiterou a sua confiança no compromisso do Governo argentino de redirecionar a sua economia, após o Presidente da Argentina, Mauricio Macri, ter anunciado um novo acordo para um adiantamento da entrega de fundos do empréstimo concedido em junho.

"Estou confiante de que o forte compromisso e determinação das autoridades argentinas será fundamental para liderar a Argentina através das atuais circunstâncias difíceis e, em última análise, fortalecerá a economia para benefício de todos os argentinos", sublinhou Lagarde em comunicado.

O Presidente da Argentina anunciou na quarta-feira que foi concluído um acordo com o FMI, numa altura "de desconfiança dos mercados".