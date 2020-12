“Esta decisão vem na sequência da prossecução de uma política adotada para o desenvolvimento, valorização e preservação do Bordado da Madeira, que o executivo madeirense definiu como uma prioridade, por ser uma atividade muito enraizada na história do arquipélago”, disse o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Humberto Vasconcelos complementou que o setor do Bordado da Madeira “constitui um relevante e imprescindível elemento da entidade e da cultura da região”.

A cerimónia de entrega deste apoio financeiro decorreu nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, no Funchal.

Esta medida está integrada no apoio aos fatores de produção e destina-se a apoiar os custos com a aquisição dos meios de produção, beneficiando também estas profissionais.

Humberto Vasconcelos realçou que este “auxílio governamental tem registado um aumento gradual face aos anos anteriores”.

“Em 2018 entregámos 50 euros a cada bordadeira, em 2019 pagámos 100 euros e este ano entendemos aumentar o prémio para 150 euros”, disse o governante insular.