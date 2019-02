Segundo a portaria nº117/2019, pela “resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2018, de 30 de agosto, o Governo comunicou a intenção e a importância da participação de Portugal na Exposição Mundial de 2020, que decorrerá na cidade do Dubai entre 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021, resolvendo, para o efeito, designar o comissário-geral e estabelecer um conjunto de preceitos necessários à definição dessa participação”.

A despesa "a executar no ano de 2018 é definida e regulada por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos Negócios Estrangeiros e Finanças”, sublinhou o documento.

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), segundo a portaria, foi autorizada a executar “as despesas necessárias a assegurar a participação de Portugal na Expo 2020 Dubai” até ao montante quinhentos mil euros, “a que acresce IVA à taxa legal em vigor”.

“As despesas autorizadas (…) são satisfeitas com recurso à utilização de saldos de gerência do Fundo para as Relações Internacionais, nos termos do disposto no n.º 9 da referida Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2018, de 30 de agosto”, refere o documento.