“A fusão entre a FCA e a PSA é uma operação que constitui uma potencial oportunidade para relançar o setor automóvel, uma mudança de perspetiva nacional, já que cria um ‘campeão europeu’ da indústria”, afirma o ministro do Desenvolvimento Económico e membro do Movimento 5 Estrelas (M5S), Stefano Patuanelli, numa carta enviada ao diário italiano La Stampa e publicada no seu perfil do Facebook.

Patuanelli aplaude esta iniciativa entre os dois grupos, que criará o quarto colosso do motor do mundo, com sinergias estimadas em 3.700 milhões de euros, mas reconhece que gera algumas preocupações, especialmente no que se refere ao emprego e à produção em Itália.

“Por estas razões, decidimos convocar um grupo de trabalho permanente sobre automação no ministério, que terá como objetivo procurar ferramentas, também normativas, para fazer face às mudanças no setor”, disse.

O ministro italiano considera que esta indústria “vai experimentar uma mudança profunda nos próximos anos”, devido ao desenvolvimento das novas tecnologias, a transição para os veículos elétricos e a procura dos clientes, “que exigirá comprar mobilidade”, e por isso acredita que a política deve assumir “decisões estratégicas, de visão, de longo prazo, incluindo quando estas possam conduzir à perda de apoio do eleitorado”.