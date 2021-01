Avança o Expresso que o Governo vai avançar com uma medida de apoio às famílias que passa pelo pagamento de cerca de 10% da fatura da luz.

Segundo o semanário, que cita fonte do Ministério do Ambiente, o Governo "preparou uma medida que prevê o pagamento de cerca de 10% da fatura do mês, que significa na prática a diferença entre a fatura de 2020 e a deste ano".

A medida ira abranger todas as famílias portuguesas e representa, para as famílias que ja beneficiam de tarifa social, uma "ajuda acima dos 40%".

Estima-se que a medida custará entre 20 a 25 milhões de euros por mês.

Além do apoio na fatura da luz, o Governo prevê ainda reativar a medida de fixação de um limite aos preços de venda do gás de botija.