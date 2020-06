Lembrando que se aproxima o fim do quadro comunitário Portugal 2020, Ana Abrunhosa realçou a “flexibilidade permitida pela Comissão Europeia de poder pagar, até julho de 2021, a taxas mais elevadas do que as taxas máximas de 85%”.

“Como as verbas não aumentaram, temos de fazer uma rigorosa análise para atestar da exequibilidade dos projetos e libertar verbas dos que não têm condições de se realizar. Vamos canalizar esses recursos para projetos indispensáveis e que estejam em execução”, reforçou a governante.

Neste momento, os POR têm “24 mil projetos já foram aprovados”, num investimento total de 12 mil milhões de euros, dos quais seis mil milhões em fundos europeus, avançou a ministra, indicando que “mais de dois mil milhões de euros são para investimento público”.

“Em escolas, temos 313 milhões de euros aprovados, falamos de 485 escolas de ensino básico e secundário”, indicou, dando o exemplo da Escola Secundária da Boa Nova de Matosinhos, que “acaba de ver adjudicadas obras no valor de 7,5 milhões de euros, com comparticipação expressiva do Norte 2020, e que arrancam já este ano”.

Na área da saúde, contabilizam-se 181 milhões de euros aprovados, que “representam 174 unidades de saúde intervencionadas”.

“É graças a este investimento que hospitais como o de Bragança, o principal hospital do distrito, vai ter uma intervenção de mais de três milhões de euros para obras de remodelação e ampliação”, frisou a titular da pasta da Coesão Territorial, referindo que a obra é financiada em cerca de 2,5 milhões de euros por fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional do Norte.

Nas áreas de acolhimento empresarial, há 104 milhões de euros aprovados, para 82 projetos, referiu a ministra, acrescentando existirem 844 milhões de euros aprovados para desenvolvimento urbano, inclusive “1.086 intervenções de regeneração urbana e 276 intervenções na regeneração socioeconómica e física de comunidades e zonas desfavorecidas, como bairros sociais”.

Os POR dispõem ainda de 245 milhões de euros aprovados para cultura e património, com 493 projetos, de 22 milhões de euros aprovados para equipamentos de ensino superior, que significam 44 projetos, e de 118 milhões de euros já reservados para investimentos na eficiência energética de edifícios públicos e em habitações, com 311 projetos aprovados, enumerou Ana Abrunhosa.