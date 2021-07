"A Greenvolt, após consultar o BNP Paribas e o CaixaBank, S.A., enquanto coordenadores globais conjuntos, decidiu prolongar o período de 'roadshow' e de 'book-building' aplicável à oferta descrita no Prospeto até ao dia 12 de julho de 2021 para permitir a realização de reuniões entre investidores e a administração da Greenvolt durante o mencionado 'roadshow' [apresentações]", pode ler-se no comunicado ao mercado divulgado hoje pela empresa liderada por João Manso Neto.

O aumento do período de 'roadshow' e 'book-building' (processo que dará origem à fixação de preço), cujo término estava previsto para esta quinta-feira, arrasta para 15 de julho a admissão à negociação em bolsa dos títulos da Greenvolt.

Segundo o novo cronograma divulgado pela empresa e comunicado ao mercado, a fixação do preço das ações da Greenvolt ocorrerá no dia 13 de julho, bem como a respetiva assembleia-geral e publicação da declaração de preços.

A liquidação financeira das ações iniciais subscritas, bem como a sua liquidação física através da emissão de cautelas, está marcada para 14 de julho, assim como o registo do aumento do capital social da empresa.

Na semana passada, a Greenvolt anunciou que entraria em bolsa no dia 13 de julho, tendo definido um preço indicativo entre 4,25 euros e cinco euros por cada uma das suas ações na Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês).

De acordo com um comunicado enviado na sexta-feira pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a oferta visa gerar um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30,588,235 ações), destinada a investidores internacionais, ao qual acresce “uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11,200,000 ações)”.

O prospeto do IPO da subsisidária da Altri para as energias renováveis prevê ainda uma ‘over-allotment option’, também designada como ‘greenshoe option’, que dá aos investidores a possibilidade de compra de mais 15% das ações do que o previsto (cerca de 4,588,235 ações), no período de 30 dias após o início da Oferta.