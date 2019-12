Estas 10 novas unidades vão permitir a criação de dois mil quartos no próximo ano, num total de mais de 3.500 até 2025.

Em conferência de imprensa em Lisboa, o Chief Development Officer do Pestana Hotel Group disse que "o objetivo é reforçar o posicionamento em Portugal e expandir a marca Pestana CR7 [Lifestyle Hotels] com a abertura de quatro unidades e duas Pousadas em Portugal, três Pestana CR7 no estrangeiro e um novo hotel em Marrocos".

O grupo, com mais de quatro décadas e presente em 15 países, está a celebrar este ano a abertura do seu 100.º hotel.