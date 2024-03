“O Pestana Hotel Group promoveu um aumento generalizado dos vencimentos, com uma atualização salarial mínima de 5% a todos os colaboradores”, destacou, indicando ainda que o “valor base criado pelo grupo português para valorizar os salários dos seus colaboradores nas posições de entrada, terá em 2024 um reforço de cerca de 10%, para 1.100 euros, incluído o valor do subsídio de refeição”.

Segundo o grupo hoteleiro, “os vencimentos de março já incluem estas valorizações”, sendo que, no caso da remuneração mínima, “significa mais do dobro dos 4,3% de taxa de inflação verificada em 2023 e a continuação da política de posicionamento acima do salário mínimo nacional”.

Nesta remuneração, indicou, “estão incluídos os 900 euros de retribuição recorrente e o valor de subsídio de refeição correspondente a 9,6 euros por dia útil, num total que, mediante os dias de calendário, irá mesmo superar os 1.100 euros”.

A empresa destacou que “a política salarial do Pestana Hotel Group”, tem sido de “reforço da remuneração e dos benefícios dos seus colaboradores, sendo disso exemplo a atualização salarial média de 12% em 2023 e a distribuição de dividendos numa média de dois vencimentos extra”.

“Este ano foi ainda definido oferecer a todos os colaboradores, além do seguro de saúde, do apoio psicológico e do acesso às iniciativas da Pestana Academy, um aumento para 50% no desconto em todas as unidades Pestana e Pousadas de Portugal”, disse explicou José Theotónio, presidente executivo do Pestana Hotel Group, citado na mesma nota.