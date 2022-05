“Acordo para proibir a exportação de petróleo russo para a UE. Isto abrange imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para a sua máquina de guerra”, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na rede social Twitter.

Na publicação, o responsável destacou “a unidade” no Conselho Europeu, que está hoje e terça-feira reunido em Bruxelas numa cimeira extraordinária, vincando ainda a “máxima pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra”.

Depois de difíceis discussões na UE para avançar com um embargo gradual e progressivo ao petróleo russo, como proposto pela Comissão Europeia há quase um mês, o assunto esteve na agenda dos líderes europeus, prevendo-se agora alterações face à proposta inicial, como de a medida abranger dois terços das importações europeias de petróleo da Rússia, ou seja, todo o petróleo marítimo proveniente da Rússia.

Face às críticas de países mais dependentes do petróleo russo, como a Hungria, estão previstas ainda exceções temporárias para garantir a segurança do aprovisionamento de certos Estados-membros.

Confirma-se que o acordo aprovado é aquele que reforça as exceções para a Hungria, contemplando que o embargo — que de todo o modo só terá efeitos dentro de seis meses — abranja apenas o petróleo transportado por via marítima, o que representa dois terços das importações europeias, permitindo que países sem costa, como Hungria, Eslováquia e República Checa, continuem a receber petróleo russo através de oleoduto.

Os líderes europeus estiveram reunidos desde hoje à tarde, em Bruxelas, numa cimeira extraordinária que teve entre os pontos em agenda questões de energia, defesa e segurança alimentar.

No entanto, manteve-se um impasse até agora na adoção do sexto pacote de sanções, que contemplaria um embargo – ainda que progressivo, gradual e com exceções — às importações de petróleo russo, rejeitado pela Hungria, face à sua grande dependência.

Nos últimos dias, a presidência francesa do Conselho e a Comissão Europeia desenvolveram esforços com vista a alcançar um compromisso, que levantasse designadamente as objeções de Budapeste.

Ainda assim, à chegada à cimeira, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, negou que haja já um acordo político em torno desta nova proposta, reclamando mais exceções e compensações — designadamente fundos europeus para “infraestruturas energéticas”, e dirigiu duras críticas à Comissão Europeia, que acusou de ter um “comportamento irresponsável”, por ter avançado com este sexto pacote de sanções sem consultar as capitais.

Fontes europeias indicaram que “o Conselho Europeu pretende alcançar hoje um acordo político sobre um embargo ao petróleo russo”, até para evitar que esta cimeira fique marcada pela incapacidade da UE de atuar unida face à Rússia.

A guerra na Ucrânia expôs a excessiva dependência energética da UE face à Rússia, que é responsável por cerca de 45% das importações de gás europeias. A Rússia também fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.