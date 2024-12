Portugal está a perder terreno no ecossistema de inovação europeu? O segundo episódio de "Beyond The Summit" mergulha nas estratégias das economias emergentes a leste, revelando como países como a Geórgia, a Sérvia, a Lituânia e a Polónia estão a reinventar os seus setores tecnológicos e a atrair investimento internacional.

Da aposta polaca na indústria dos videojogos - mais concretamente na CD Projekt RED, que produziu títulos mundialmente conhecidos como “Cyberpunk 2077” e “The Witcher 3: Wild Hunt” - à estratégia de cibersegurança da Lituânia, passando pela transformação da Sérvia numa powerhouse de exportação de software e pelas iniciativas fiscais da Geórgia, o episódio retrata uma nova vaga de inovação que desafia o tradicional mapa tecnológico europeu.

Com testemunhos de responsáveis governamentais e de entidades de cada país, como Marko Čadež, presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Sérvia e Salome Napetvaridze da Agência de Inovação e Tecnologia da Geórgia, o segundo episódio analisa como estes Estados estão a criar ecossistemas que atraem talento, investimento e projetos de futuro.

Num contexto em que Portugal ocupa o 20.º lugar em termos de PIB na União Europeia, o episódio destaca as estratégias diferenciadoras destes países: desde a introdução de programação obrigatória nas escolas primárias até à criação de regimes fiscais atrativos para startups. Com dados concretos - como o crescimento de sete vezes do ecossistema das startups nos últimos cinco anos - "Beyond The Summit" traça um retrato rigoroso de uma nova geografia da inovação na Europa.

“Beyond The Summit” é uma minissérie de três episódios com base nas conversas que o Gabriel Lagoa e Miguel Magalhães estiveram a conduzir ao longo dos três dias da Web Summit, em parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI).

