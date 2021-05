De acordo com as estatísticas da Autoridade Tributária (AT), 52 119 famílias declararam ao fisco rendimentos brutos superiores a 100 mil euros em 2019, representando isso um aumento de 6,8% face ao ano anterior — a primeira vez que este escalão ultrapassa os 50 mil agregados familiares.

Estes valores, apresentados na edição de hoje do Diário de Notícias, indicam que estes contribuintes representaram 1,7% das famílias com o IRS liquidado em 2019, tendo, todavia, representado 22,38% do imposto.

Nos escalões anteriores, entre os 50 mil e os 100 mil euros e os 40 e os 50 mil euros, houve também subidas significativas das famílias a declarar: 8,2% e 7,9%, respetivamente. Nos escalões mais baixos, pelo contrário, houve uma quebra: as famílias que declaram até menos de 10 mil euros caíram em 3% face a 2008, apesar de ainda representarem 40% do total dos agregados familiares.

Quanto às famílias que efetivamente contribuíram para a receita do imposto, os dados da AT indicam que as famílias com rendimentos superiores a 50 mil euros — apenas 10% do total dos agregados familiares ou 313 485 famílias — contribuem na verdade para mais de metade da receita tributada.

Pelo contrário, é revelado que a 44,41% dos agregados “não foi apurado qualquer valor de IRS", ou seja, dos mais de 5,4 milhões de contribuintes que declararam rendimentos, apenas 55,6% contribuíram efetivamente para a receita do imposto, apresentando IRS liquidado.

Ao todo, em 2019, as famílias portuguesas contribuíram com 13 mil milhões de euros em impostos