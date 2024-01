Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em OT que vencem em 17 de outubro de 2028 (cerca de cinco anos) foram colocados 345 milhões de euros à taxa de juro média de 2,471% e a procura atingiu 953 milhões de euros, 2,76 vezes o montante colocado.

Em OT com vencimento em 11 de abril de 2042 (cerca de 18 anos), o IGCP colocou 675 milhões de euros à taxa de juro média de 3,462% e a procura cifrou-se em 961 milhões de euros, 1,42 vezes o montante colocado.

Nas OT com o prazo mais longo, designadamente com vencimento em 15 de fevereiro de 2045 (cerca de 21 anos), o IGCP colocou 679 milhões de euros à taxa de juro média de 3,527% e a procura totalizou 952 milhões de euros, 1,40 vezes o montante colocado.

Comentando os resultados dos leilões de hoje, Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, afirma que "os prémios de risco da dívida soberana europeia, têm vindo a baixar, por força de expectativas de que o Banco Central Europeu [BCE] comece a cortar as taxas de juro no segundo semestre de 2024".

"Não se espera que os cortes venham a ser feitos ao mesmo ritmo que foram as subidas, pelo que o mercado está numa fase de encontrar a taxa de equilíbrio para cada uma das diferentes geografias", diz Filipe Silva, considerando que "a inflação continua na sua fase descendente, e deverá tirar pressão sobre o BCE".

"No entanto, vai ser preciso ir analisando os dados económicos para ver se as expectativas criadas" vão ao encontro da realidade, defende o responsável do Banco Carregosa.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje três leilões de OT a cerca de cinco anos, a cerca de 18 anos e a cerca de 21 anos, com um montante indicativo global entre 1.500 e 1.750 milhões de euros.

Estes três leilões de OT foram os primeiros deste ano, depois do IGCP ter realizado sete ao longo de 2023.

O anterior leilão de OT, o último leilão de 2023, realizou-se em 13 de setembro, quando o IGCP colocou 1.007 milhões de euros, acima do montante máximo indicativo, em OT a juros mais baixos a nove anos e mais altos a 12 anos face aos anteriores leilões comparáveis.

Naquela data foram colocados 522 milhões de euros em "OT 0,9% 12out2035" (12 anos) à taxa de juro de 3,632%, superior à de 3,587% verificada em 12 de julho, e 485 milhões de euros em "OT 1,65% 16jul2032" (nove anos) à taxa de juro de 3,383%, inferior à de 3,549% verificada no anterior leilão em 8 de março.