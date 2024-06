Com a divulgação das contas nacionais trimestrais por setor institucional pelo INE será conhecida a evolução do saldo das contas publicas até março, numa altura em que o ministro das Finanças já disse que Portugal terá um ligeiro excedente orçamental este ano e em 2025.

Em recentes declarações aos jornalistas, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, referiu que a estimativa do Governo continua a ser de, este ano e no próximo, “um excedente orçamental em torno de 0,2%-0,3% do PIB [Produto Interno Bruto]”, o que “era o que estava previsto inicialmente no Orçamento para 2024”.

Miranda Sarmento assinalou que o excedente previsto é com base nas medidas aprovadas pelo Governo, mas admitiu ser necessário avaliar “que margem existe” para acomodar outras iniciativas do parlamento.

Estas declarações do ministro das Finanças surgiram após alertas do Banco de Portugal sobre eventual retorno ao défice por medidas com impacto orçamental como reduções fiscais e negociações salariais na administração pública.

Na ótica da contabilidade pública (que tem em conta as entradas e saídas de dinheiro), o Estado registou um défice de 259 milhões de euros até ao final do primeiro trimestre deste ano, o que já não acontecia desde 2022, segundo os dados da execução orçamental divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O saldo apurado pelo INE, cujo valor é hoje divulgado, difere do da DGO, já que é em contabilidade nacional (a que releva para as instituições europeias), o que significa que é calculado tendo em conta uma lógica de compromisso de receitas e de despesas.

Entre os indicadores que serão hoje conhecidos está também a taxa de poupança das famílias.