Para esta semana, um prato muito acarinhado pelos universitários, mas que também faz as delícias das famílias portuguesas e onde já se pode contar com o IVA Zero já em vigor. Para fazer esta comparação recorreu-se apenas às grandes superfícies comerciais que têm lojas online e que, por esse motivo, permitem comparar o preço dos seus produtos. Com a introdução do IVA Zero, no dia 18 de abril, dois dos cincos ingredientes utilizados para este prato estão inseridos nessa medida. Aqui não estão contempladas as taxas de entrega.

Esta semana o Pingo Doce sai em vantagem. Nesta superfície comercial a carne, para além de estar contemplada no IVA Zero, está em promoção até dia 23 de abril. É quase metade do preço entre o mais barato e o mais caro. De notar a que em todas as superfícies comerciais optou-se por um quilo, assim adaptando as quantidades dos restantes ingredientes para a receita.

Pingo Doce - 15,87€

Carne Novilho (1Kg) - 6,66€ (promoção até 23/04) - produto com IVA Zero

Cogumelos Laminados (400gr) - 0,99€

Natas (200ml) - 0,72€

Manteiga - 1,23€ (promoção até 23/04) - produto com IVA Zero

Batatas fritas - 1,99€ (1kg)

Cerveja (20cl) - 3,59€ (Pack de 6)

Pimenta Preta - 0,69€

Auchan - 26,89€

Carne Vitelão (1Kg) - 18,25€ - produto com IVA Zero;

Cogumelos Laminados (185gr) - 0,89€

Natas (200ml) - 0,72€

Manteiga - 1,41€ - produto com IVA Zero

Batatas fritas - 1,89€ (1kg)

Cerveja (20cl) - 2,94€ (Pack de 6)

Pimenta Preta - 0,79€

El Corte Inglés - 26,91€

Carne Novilho (1Kg) - 16,93€ - produto com IVA Zero;

Cogumelos Laminados (400gr) - 1,59€

Natas (200ml) - 0,72€

Manteiga - 1,50€ - produto com IVA Zero

Batatas fritas - 1,89€ (1kg)

Cerveja (25cl) - 2,49€ (1 unidade)

Pimenta Preta -1,79€

Continente - 31,38€

Carne Bovino (1Kg) - 23,45€ - (promoção) - produto com IVA Zero;

Cogumelos Laminados (400gr) - 0,99€

Natas (200ml) - 0,72€

Manteiga - 1,35€ - produto com IVA Zero

Batatas fritas - 3,49€ (600gr)

Cerveja (20cl) - 0,59€ (1 unidade)

Pimenta Preta - 0,79€

Receita: Numa frigideira derreta um bom pedaço de manteiga e regue com um fio de azeite. Migue 1 cabeça de alho e junte. Adicione, de seguida, os bifes e refresque com uma cerveja mini. Junte os cogumelos a um tacho, tempere com pimenta preta moída q.b e sal q.b. Adicione, por fim, 250ml de natas, deixe levantar fervura, conte 5 minutos e desligue o lume. Por fim, é só empratar e servir com as batatas fritas.

De recordar que nesta rubrica se resumem as notícias da inflação e do preço dos alimentos e para esta semana a medida de IVA Zero foi posta em vigor, a partir do dia 18 de abril, dia em que o SAPO24 lhe explicou como identificar os produtos com IVA Zero em algumas superfícies comerciais.

Quanto à aplicação desta medida, a DECO monitorizou os preços e indicou que esta não está a ser aplicada a 100%. Rita Rodrigues, diretora de comunicação da DECO Proteste, em declarações à LUSA, justificou com o facto de em 41 produtos – dos 44 que monitorizam – existirem dois que aumentaram de preço, caso da carne para cozer e da couve-coração, precisou, destacando que “todos os outros baixaram, mas nem todos baixaram 6%”.

Assim, precisa a responsável da Deco Proteste, “o IVA zero está a ser aplicado”, mas o preço do produto base “aumentou”, não sendo possível dizer o motivo de tal aumento, “ou seja, pode ter havido um aumento da matéria-prima” ou outra justificação.

Uma medida aprovada pelo Governo, o primeiro-ministro António Costa na terça-feira esteve de visita a algumas superfícies comercias. De acordo com o chefe do governo, "a expectativa é que, ao longo dos seis meses, a inflação evolua num sentido que permita ir retirando os incentivos", explicando que se tal não suceder, "teremos de nos sentar outra vez à mesa e ver o que podemos fazer”.

Já na oposição ao governo, o ceticismo desta medida já se fez ouvir, com o deputado do Partido Comunista Português Bruno Dias a afirmar que existem ainda "reservas e preocupações, que tínhamos desde o início, que é o facto de haver um aproveitamento por parte da grande distribuição no que diz respeito às decisões sobre a política fiscal, nomeadamente, esse aproveitamento no aumento dos preços, que aconteceu logo desde o anúncio da medida do chamado IVA zero”, afirmou à LUSA.

Para além da medida de IVA Zero, o governo esta semana também anunciou várias medidas de apoio às famílias, como o apoio às rendes, aumentos salariais para a administração pública e apoios específicos para as famílias vulneráveis.