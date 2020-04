Na perspetiva da Iniciativa Liberal, “na crise em que o país irá atravessar, existem setores e funções verdadeiramente vitais, onde é importante o papel do Estado investir, como o setor da saúde”.

“Já o setor da aviação não é serviço público nem depende da existência da TAP, uma vez que existem dezenas de companhias aéreas privadas que operam num mercado concorrencial e algumas até oferecem ligações aéreas que a TAP não oferecia”, refere.

Segundo os liberais, “é também um setor que irá tardar a voltar à situação pré-crise, pelo que esta nacionalização se mostra verdadeiramente injustificada”.

Para o partido, “a TAP é hoje uma espécie de PPP com mau funcionamento, com gestão supostamente privada e grande parte do risco público, dado que o Estado tem agora 50% de uma companhia aérea cheia de dívida”, que de acordo com as contas apresentadas pelo ministro é de 800 milhões de euros.