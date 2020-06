A AT assinala que para a obtenção destes resultados contribuíram as medidas de controlo e acompanhamento dos sistemas de informação e da carteira de dívida, nomeadamente a aferição da qualidade dos atos praticados e da rapidez de execução, bem como o acompanhamento dos resultados dos órgãos regionais.

O Relatório de Atividades da AT inclui também informação sobre o prazo médio do reembolso dos impostos, adiantando que no que a o IRS diz respeito este foi, em média de 16,9 dias em 2019, no caso dos que foram pagos por transferência bancária.

Este prazo médio compara com os 23 e 17 dias registados em 2017 e 2018, respetivamente.

Para este ano de 2020, a AT definiu no seu Plano de Atividades o objetivo de “melhorar os tempos de resposta aos cidadãos e empresas, designadamente em termos de recebimento atempado de reembolsos devidos, contribuindo também para a facilitação da atividade económica”, apontando para um intervalo entre 15 a 25 dias.