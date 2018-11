Em outubro, o investimento resultante da concessão de Autorização de Residência para atividade de Investimento (ARI) totalizou 74.202.048,76 euros, duplicando face aos 37.042.550,61 euros registados no mês anterior.

Em setembro, o investimento tinha recuado 19% face a agosto.

No mês passado foram atribuídos 125 vistos ‘dourados’, dos quais 118 por via do critério de compra de imóveis, num total de 66.807.218,91 euros, e sete mediante o critério de transferência de capital, que captou um investimento de 7.394.829,85 euros.

Do total de vistos ‘gold’ atribuídos por via da compra de imóveis, 19 foram atribuídos para reabilitação urbana.

Em seis anos — o programa ARI foi lançado em outubro de 2012 –, o investimento acumulado totalizou 4.078.353.443,74 euros, com a aquisição de bens imóveis a somar 3.697.685.750,26 euros.

A transferência de capital totalizou em seis anos um investimento de 380.667.693,48 euros.