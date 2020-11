A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) anunciou, hoje, um investimento de 3.5 milhões de euros na construção de um novo viaduto no terminal petroleiro do Porto de Leixões, no distrito do Porto.

A obra, que foi hoje consignada e terá uma comparticipação de 15% do seu valor total por parte da Galp, consiste na construção de um novo viaduto, com cerca de 400 metros, que vai estabelecer a ligação a outros dois pontos já existentes no terminal. Segundo informou a APDL em comunicado, a nova infraestrutura vem substituir um viaduto já existente, com mais de 50 anos, que será desmantelado assim esta empreitada for concluída. "O viaduto atual de acesso tem já 50 anos e encontra-se em avançado estado de degradação. Numa fase subsequente irá ser reabilitada a estrutura em que se apoia e que suporta, igualmente, os pipelines que permitem o transporte dos produtos petrolíferos. A nova infraestrutura vai permitir, ainda, a normal circulação em ocasiões em que o mar transpõe o molhe e impede a utilização da via existente junto ao seu muro", descreveu a APDL. Esta obra de construção do novo viaduto no Terminal Petroleiro do Porto de Leixões tem um prazo de execução previsto de 12 meses.