Em 2022 a carga fiscal bateu novo recorde: 87,1 mil milhões de euros (+14,9% do que no ano anterior). Os dados são do INE (Instituto Nacional de Estatística) e revelam que só a receita com o IRS cresceu 1,925 mil milhões de euros e atingiu quase 17 mil milhões de euros. Os números contrastam com os 31 milhões de euros não cobrados no âmbito do IRS Jovem.

O IRS Jovem é uma medida fiscal lançada em 2020 que tem como objetivo aumentar o rendimento disponível dos jovens em início de vida ativa. Através deste benefício, os jovens entre os 18 e os 26 anos, 30 anos se tiverem doutoramento, podem nos primeiros cinco anos, seguidos ou intercalados, obter uma isenção parcial sobre os rendimentos de trabalho dependente ou independente. Este regime especial não pode ser acumulado com o regime fiscal para o residente não habitual, nem com o Programa Regressar.

"É um sistema altamente injusto, penso que devia mais iqualitário e estendido até aos 35 anos. A minha geração nunca conheceu um ciclo de crescimento económico e este tipo de benefícios não nos desmotiva tanto", diz Francisco.

Francisco tem 27 anos e move-se num meio onde todos sabem o que é o IRS Jovem: "Trabalho na área da fiscalidade, lido com impostos". Está empregado desde os 24 anos, mas só começou a beneficiar deste regime um ano depois, "mesmo no limite" de idade. Este é o segundo ano como beneficiário.

Apesar das críticas, Francisco admite que, no seu caso, o regime é "extremamente benéfico". Contas feitas, "acabo por receber sensivelmente 1.400€" de reembolso. Mas esta é uma excepção, se tivermos em conta que 53% dos jovens recebem até 767€ por mês e apenas 3% recebem mais de 1.642€ mensais, segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

"Podia haver outro tipo de benefícios, como uma flat tax [taxa fixa] para jovens. É injusto que alguém que por qualquer azar acabe mais tarde a universidade já não possa concorrer". Como aconteceu com José e com Matilde, alunos de 20 e 19 valores, que entregaram as teses de mestrado aos 26 e 27 anos. "Não podemos candidatar-nos ao IRS Jovem porquê, somos velhos?", perguntam.

"A nossa geração tem sido altamente prejudicada, temos salários muito baixos, não temos qualquer tipo de ajudas e para quem quer começar a vida isto seria bom. Como disse, nunca vivi em crescimento económico e todas as memórias que tenho não são de esperança, antes pelo contrário, são bastante desanimadoras", considera o jovem fiscalista.

Francisco diz que qualquer miúdo "quer sair de casa dos pais a partir dos 24, 25 ou 26 anos, no momento em que passa a efetivo no trabalho. Mas depois esbarramos com a realidade".

E é com a realidade de 53% dos jovens portugueses que Beatriz esbarra todos os dias. Conta que acede ao regime do IRS Jovem, mas é o mesmo que nada. "Recebo tão pouco que fico abaixo dos mínimos. Logo, com ou sem IRS Jovem não teria de pagar imposto. Este ano [rendimentos de 2023, declaração 2024] deverá ser igual, tendo em conta que estive desempregada parte do tempo".

Mas a crítica não fica por aqui: "Dá imenso trabalho aderir, é preciso entregar uma quantidade de papelada e o reembolso chega no fim de todos - quando chega, porque tenho diversos amigos que não recebem e vão para as filas das Finanças".

Se vale a pena e é suficiente? "Claro que não, a receber mal como a maior parte dos jovens recebem em Portugal, sem objetivos de vida e sem condições de trabalho, com um governo que não quer saber, não são medidas destas que nos ajudam. Mas, ao menos, no futuro os jovens terão a devolução do valor das propinas", desabafa Beatriz.

Da taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos a mudanças nos escalões, estas são as propostas dos partidos

Partido Socialista

"Quando o regime do IRS Jovem foi revisto pela última vez, no quadro do Orçamento do Estado para 2022, não se antecipava um aumento da receita fiscal tão significativo como aquele que agora é conhecido".

"Quanto à margem para ir mais longe e mobilizar mais recursos para esta medida, o governo já deu a resposta: haverá um reforço significativo do IRS Jovem".

"O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acompanhar de forma muito atenta o processo orçamental que se avizinha e estará, como sempre, preparado para apresentar as propostas que possam contribuir para melhorar a proposta de Orçamento do Estado. Dito isto, em matéria de fiscalidade para os jovens, são já conhecidos os traços gerais daquela que será a proposta a apresentar pelo Governo e que corresponde, do nosso ponto de vista, a um reforço muito substancial do IRS Jovem".

"Desde logo, os jovens vão passar a beneficiar de uma isenção total de IRS no primeiro ano de trabalho. No segundo ano, vão pagar apenas 25% do imposto, no terceiro e quarto ano passam a pagar 50% e no último ano pagam 75%".

"São elegíveis os jovens que tenham completado, pelo menos, a escolaridade obrigatória ao nível do 12.º ano, mas a idade de acesso ao regime é prolongada até aos 30 anos para os jovens que tenham concluído um doutoramento".

"De modo mais geral, é expectável que haja um novo alívio da carga fiscal em sede de IRS, naturalmente com impacto também nos jovens, e haverá com certeza margem para ponderar outras hipóteses para melhorar os rendimentos das famílias e dos jovens".

Partido Social Democrata

"Propomos uma taxa máxima de IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão, reduzindo o IRS dos jovens para 1/3 do que pagam atualmente. O PSD lançou um desafio ao PS para um pacto fiscal que garanta a estabilidade deste regime por 15 ou 20 anos".

Esta medida - "criar um regime fiscal próprio para as novas gerações em sede de IRS" - já foi apresentada pelo PSD no último OE e rejeitada. A proposta representava então um custo estimado de 460 milhões de euros (dinheiro que ficaria nos bolsos dos jovens em vez de ser recolhido pela Autoridade Tributária).

Chega

"É urgente que seja definida uma remuneração digna para os Estágios Profissionais, que seja encetado um processo de aumento generalizado dos salários, acompanhado de um verdadeiro choque fiscal, e que sejam implementadas medidas realistas que visem sobretudo o aumento da produtividade das empresas a operar em Portugal".

"O Chega irá apresentar um Projeto-Lei em sede do OE2024 que será muito mais ambicioso do que a proposta-lei apresentada pelo governo e que vise não só reduzir a tributação sobre o salário dos trabalhadores com menos de 30 anos, como também aliviar a carga fiscal para as empresas que recrutem jovens, promovendo assim um emprego jovem com remunerações dignas".

Partido Comunista Português

"O PCP bater-se-á por outra política fiscal. Apresentámos já nesta sessão legislativa propostas para um alívio generalizado do IRS, com maior peso nos rendimentos mais baixos e intermédios, com a redução de três pontos percentuais das taxas dos primeiros três escalões, a atualização da dedução específica (congelada há dez anos) e a atualização dos limites dos escalões à taxa de inflação".

Livre

"O Livre entende que os apoios em sede fiscal devem ser pensados em função dos rendimentos e não da idade de quem os aufere, de maneira a que não se criem situações de clara injustiça fiscal, em que alguém com mais rendimentos saia ainda mais beneficiado por causa da sua idade e se prejudique quem já tem menos rendimentos".

"É com este princípio em mente que o partido trabalhará as medidas em matéria fiscal que apresentará no OE2024, nomeadamente o ajuste dos escalões de IRS à inflação dos últimos anos, a reforma da dedução específica e a atualização do mínimo de existência".

"Além de medidas fiscais, o Livre também insistirá na sua proposta para a criação do programa "Ajuda de Casa", que consiste num apoio à compra da primeira casa através de um financiamento de até 30% do valor de mercado para a entrada de um imóvel a juros reduzidos e com o Estado a deter a percentagem equivalente do imóvel até à pagamento desse montante".

Iniciativa Liberal

"A Iniciativa Liberal não deixará passar qualquer oportunidade para baixar os impostos sobre o trabalho, manifestando o seu voto favorável a estas medidas e procurando melhorar o que for passível de melhoramento".

"A IL tem apresentado e continuará a apresentar medidas fiscais que se traduzem numa redução constante, permanente e justa da fiscalidade sobre o trabalho, nomeadamente reduzindo a progressividade do imposto sobre rendimentos baixos, incentivando o aumento do benefício marginal do trabalho e da respetiva retribuição, independentemente da idade do trabalhador. O partido não acredita em benefícios fiscais temporários e discriminatórios e, por esse motivo, tem apresentado e continuará a apresentar medidas de baixa da carga fiscal transversais a todos os portugueses".

"Adicionalmente, propõe a eliminação de impostos, taxas e contribuições que, muitas vezes, se traduzem em custos adicionais encapotados ou em dupla tributação e que têm impacto na vida dos jovens. Aí se inserem as propostas para redução dos impostos para aquisição de habitação ou ainda a atualização dos valores das deduções em matéria de IRS, que não são atualizados com a frequência desejada, ainda para mais num quadro de elevada inflação".

*O Bloco de Esquerda e o PAN (Pessoas - Animais - Natureza) não responderam às perguntas do SAPO24 até à publicação deste artigo