Segundo a TSF e a Renascença, o cabaz de bens essenciais com IVA a 0%, ontem anunciado pelo executivo de António Costa, está a ser negociado este fim de semana e deverá incluir entre 30 a 40 produtos.

Este cabaz, que se pretende o mais abrangente possível, vai incluir os produtos mais consumidos pelos portugueses.

Esta sexta-feira, o governo anunciou várias medidas de apoio às famílias, entre as quais um cabaz essencial com taxa de IVA a 0%.

O Ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou ajudas de Estado à produção, no valor estimado de 140 milhões de euros, pagos diretamente aos produtores agrícolas. Paralelamente, haverá uma redução da fiscalidade, nomeadamente no IVA, desde que haja um compromisso dos retalhistas em não absorverem o alívio fiscal nas margens de lucro.

“Vamos trabalhar com os produtores e definir um cabaz de preços fixo com o IVA zero para esse cabaz de bens essenciais”, disse Medina. Esse cabaz será elaborado pelo Ministério da Saúde e abrangerá também "os produtos mais consumidos" pelas famílias portuguesas, garantiu o governo.

Apesar de a taxa zero no IVA se aplicar apenas aos produtos essenciais e saudáveis definidos no cabaz, o ministro das Finanças demonstrou confiança de que a medida irá influenciar os preços de outros produtos. Entre os objetivos do governo está também "assegurar a estabilidade dos preços durante algum período de tempo", afirmou.

As reações não tardaram.