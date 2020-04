“Com este novo serviço a AT pretende facilitar e apoiar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, através da simplificação de procedimentos e da utilização integrada da informação comunicada pelos contribuintes e entidades terceiras”, esclarece ainda.

A classificação das faturas e a submissão da declaração através do IVA Automático + vai estar disponível entre o 15.º dia do mês seguinte ao final de cada trimestre e a data limite para entrega das respetivas declarações periódicas (15.º dia do segundo mês seguinte ao final de cada trimestre).

Até agora, o IVA Automático continha apenas dados sobre este imposto já liquidado pelos trabalhadores independentes através dos recibos verdes eletrónicos registados no Portal das Finanças, passando agora a incluir as despesas dedutíveis.

Esta nova fase do IVA automático, com alargamento do pré-preenchimento da declaração ao montante de imposto dedutível, com base nas faturas comunicadas através do Portal das Finanças, foi anunciada em 10 de dezembro, pela diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, na abertura do “Congresso IVA 2019”, em Lisboa.

"Se pedirem faturas com NIF e aderirem ao débito direto, só têm de ver se as faturas correspondem ou não ao IVA dedutível para não terem situações de incumprimento", precisou na altura Helena Borges.